Самый народный, доступный, зажигательный: фестиваль настольного тенниса пройдет в Астане

Фестиваль настольного тенниса пройдет в столице с пятницы по воскресенье. Принять участие в нём могут как профессионалы, так и простые зрители.

9 июня в Астане стартует Открытый республиканский турнир "OLIMPBET-Фестиваль настольного тенниса". Его участники выступят в категориях: "Профессионалы", "Любители", "Ветераны", "Кадеты", передаёт BaigeNews.kz.

Организаторы турнира приглашают принять в нём участие не только спортсменов, но и обычных зрителей.

В рамках "OLIMPBET-Фестиваля настольного тенниса" предусмотрены активности и розыгрыши призов для болельщиков. Это сувенирная продукция, а также годовые абонементы в "ADD Table Tennis Center Astana".

Когда: 9-11 июня, с 10:00.

Где: центр настольного тенниса "ADD Table Tennis Center Astana", пр. Кабанбай батыр, 47/1.