Самый надежный и универсальный: эксперт назвал возможные причины падений "кукурузников" в Казахстане

После крушения Ан-2 в Казахстане проверят все самолеты этого типа. Также будут усилены меры безопасности в сфере малой авиации, сообщили в министерстве транспорта. Решение было вызвано из-за участившихся авиационных происшествий, пояснили в ведомстве. В этом году подобных случаев было три: авиакатастрофа Ан-2 в Акмолинской области в июле, приземление "кукурузника" на воду в Костанайской области в начале мая и жесткая посадка вертолета КНБ в конце июня. Корреспондент BaigeNews.kz обратился за разъяснениями к эксперту в сфере авиации.

Директор Ассоциации пилотов-любителей и эксперт Борис Балмачев отмечает, что Ан-2 считается самым надежным и универсальным самолетом в своем классе.

"В мире лучше самолетов еще не придумали. Он упрощает все в работе. Раньше, в свое время, Ан-2 был учебным. Однако сейчас его используют повсеместно, и он остается в эксплуатации на протяжении десятилетий. Ан-2 – это многофункциональный самолет, который способен выполнять различные задачи, включая сельскохозяйственные работы, транспортировку грузов и даже тушение лесных пожаров. Ан-2 может садиться на воду", - говорит эксперт.

Эта особенность позволяет ему работать в районах с ограниченной инфраструктурой, где нет подготовленных взлетно-посадочных полос. Такие возможности значительно расширяют сферу применения данного самолета.

При этом эксперт подчеркивает, что у каждого самолета есть свои технические регламенты и требования, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности и надежности.

"Мой стаж работы в авиации 53 года. Я налетал 25 тысяч часов. Исходя из своего опыта могу сказать, что если соблюдать все правила, регламенты, то с этим самолетом ничего не будет еще лет сто. Перед тем как приступать к работе с ним нужно изучить программу технического обслуживания. Там прописано все – как нужно подойти к самолету, как сесть, отрегулировать и т.д. Если все это будет соблюдено, то с самолетом ничего, конечно, не будет происходить", - сказал эксперт.

Одна из проблем, которая и может возникнуть при эксплуатации Ан-2 – это нехватка специалистов, считает Борис Балмачев. Для многих молодых специалистов работа на Ан-2 на сегодняшний день не представляется особенно привлекательной и поэтому часто считается бесперспективной. Большинство молодых пилотов и авиационных специалистов предпочитают работать на более современных самолетах, таких как "Боинги", где и платят больше, и есть возможность проведения времени за границей во время командировок.

Таким образом, эксперт считает, что необходимо создавать условия, которые позволят молодым специалистам осознать преимущества работы на Ан-2. Помимо этого, эксперт, считает, что подготовка специалистов сейчас проходит значительно слабее, чем это было в том же Советском союзе.

"Специалистов не хватает, инженеров нет. Все за большими деньгами гонятся. Все хотят летать за границей, получать много денег. Старики Ан-2 со слезами вспоминают, этот самолет все прощает. Да и подготовка специалистов не такая как раньше. Болонская система образования не годится. Сейчас приходят все и кнопки нажимают, а нужно уметь управлять ручным управлением", - говорит Борис Балмачев.

Комментируя последние происшествия в авиации, он отмечает, что полностью исключает версию, связанную с техникой. Ан-2 эксплуатируется с 1942 года. И на памяти Бориса Балмачева авиакатастроф по вине самого самолета не было.

"Старых самолетов не бывает, существуют лишь летные и нелетные. Наличие сертификата летной годности доказывает, что самолет отвечает всем необходимым стандартам, а без него не допускается к полетам. С момента своего появления в 1947 году Ан-2 проявил исключительную надежность. Даже в ситуации, когда двигатель выходит из строя, он способен планировать, а не терять высоту резко. Крылья никогда не отсоединяются, что является его отличительной особенностью. Двигатель этого самолета — один из самых простых и надежных на сегодня, и в нормальных условиях он, как правило, не подводит. Хотя инциденты с этим самолетом случаются. Но они редко связаны с его техническими характеристиками", - пояснил эксперт.

По его словам, мощный двигатель Ан-2 позволяет поднимать грузы весом до полутора тонн. Также он может садиться на практически любую поверхность: как на грунтовых, так и на асфальтовых площадках.

Еще одним важным аспектом является наличие двойного управления, что делает этот самолет подходящим для обучения начинающих пилотов. Практически все летчики, которые в настоящее время управляют крупными воздушными лайнерами, начинали свой путь на Ан-2. Средняя дальность его полетов составляет около 1000 километров, добавил Борис Балмачев.

Напомним, что расследованием причин происшествий будет осуществлять комиссия по расследованию авиационных происшествий Министерства транспорта Республики Казахстан.