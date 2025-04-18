"Самый мужественный жест": романтичное приглашение школьниц на вальс обсуждает Казнет
Школьное видео с букетами растрогало пользователей Сети.
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Видео с трогательным моментом приглашения на школьный вальс покорило пользователей казахстанского сегмента интернета. На кадрах видно, как старшеклассники одной из школ подходят к девочкам с огромными букетами цветов, чтобы пригласить их на прощальный вальс. Девушки с восторгом принимают подарки и предложение потанцевать, а комментаторы с умилением наблюдают за этим моментом, передаёт BaigeNews.kz.
Автор ролика лаконично озаглавила видео как "Приглашение на вальс", но простота названия не умалила шквала эмоций, вызванного роликом. Пользователи Сети делятся своей реакцией:
"Самый мужественный жест",
"Мне мужики такие букеты не дарили, а тут в школе…",
"Мечта останется мечтой",
"Откуда у них такие деньги? Букеты приличные!"
Некоторые вспоминают свои школьные годы с лёгкой грустью:
"У нас максимум — розочка или шоколадка. Но мы были счастливы и этому!"
"У меня не было вальса в 11 классе… аж мурашки от видео"
Видео моментально стало вирусным, напомнив всем, что романтика жива — и начинается порой именно со школьной скамьи.
Ранее в социальных сетях и родительских чатах распространилась информация о запретах, наложенных на школьников выпускных классов в столице. Учащиеся нескольких учебных заведений заявили, что им запретили отмечать последний звонок в привычном формате — без лент, без вальса и даже без фотографий.
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