Самый мощный в мире двигатель для полетов создали в Китае
Сегодня, 14:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:09Сегодня, 14:09
133Фото: x.com
В Китае был разработан первый в мире реактивный двигатель, способный развивать скорость до 16 Махов (19,5 тыс. км), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету South China Morning Post (SCMP).
Уточняется, что данное изобретение может стать значительным прорывом в области гиперзвуковых технологий и изменить представления о возможностях воздушных и космических полетов.
"В серии новаторских экспериментов в ударном туннеле JF-12 в Пекине, который имитирует условия полета с высоким уровнем Маха на высоте более 40 км (25 миль), исследователи из Китайской академии наук (CAS) достигли устойчивых наклонных волн с использованием реактивного топлива RP-3, обычного коммерческого керосина", - говорится в сообщении.
Самое читаемое