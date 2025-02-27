В Китае был разработан первый в мире реактивный двигатель, способный развивать скорость до 16 Махов (19,5 тыс. км), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что данное изобретение может стать значительным прорывом в области гиперзвуковых технологий и изменить представления о возможностях воздушных и космических полетов.