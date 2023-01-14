Самый масштабный урок домбры в попал в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: пресс-служба НИШ

Самый масштабный урок домбры, которым в мае 2022 года завершился учебный год в столичной Интеллектуальной школе физико-математического направления, внесен в Книгу рекордов Гиннеса, передаёт BaigeNews.kz.

Информация о регистрации онлайн рекорда опубликована на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

"Урок домбры в NIS – единственный случай в мире, когда на главном национальном инструменте сыграли почти 1000 учеников одной школы. Дирижировал уникальным оркестром педагог дополнительного образования, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Айтжан Тоқтаған. На самом масштабном уроке домбры прозвучали знаменитые кюи "Сарыарқа", "Балбырауын", "Еркем-ай", "Кеңес", "Жастар биі", - говорится в сообщении НИШ.

По требованиям Книги рекордов Гиннеса за масштабным уроком наблюдали более 25 стюардов и 2 свидетеля. На каждые 50 участников приходился один независимый стюард, который наблюдал за конкретной группой. Свидетели выступали в качестве доверенных лиц GWR, они контролировали создание рекорда и абсолютное соблюдение всех критериев Книги.

Согласно требованиям Guinness World Records перед началом масштабного урока все участники прошли регистрацию в двух пунктах: в первом – просканировали свои бейджи и отметились через программу "Кандидат-маркер", во втором – дежурный провел механический учет участников.

Главный национальный инструмент казахского народа – домбра – это знаковый символ Назарбаев Интеллектуальных школ. Сегодня во всех NIS введены элективные курсы домбры, в рамках которых в обязательном порядке исследуются истории знаменитых кюев Курмангазы Сагырбайулы, Таттимбета Казангапулы, Нургисы Тлендиева, среди самых востребованных проектов – проект "100 күйдің тарихы", во всех школах работают домбровые ансамбли и студии, уроки домбры успешно интегрируются с уроками математики, физики, иностранных языков, юные музыканты каждый год покоряют страну на традиционном флешмобе "Ұлы дала мұрагерлері". Системная работа по культивированию интереса к домбре и национальной музыке проводится в рамках масштабной программы NIS по сохранению народных ценностей и традиций.