Самый маленький в СНГ? В министерстве назвали бюджет на продвижение туризма Казахстана за рубежом

По данным Минтуризма и спорта сейчас у Казахстана действует безвизовый режим с 82 странами. Наиболее популярными направлениями среди казахстанцев являются страны ближнего зарубежья, передает BaigeNews.kz.

Так за 2023 год 3 миллиона 54 тысячи казахстанцев посетили Россию, на втором месте Узбекистан – 2 миллиона 489 тысяч граждан нашей страны, замыкает тройку Кыргызстан – 2 миллиона 435 тысяч человек. 758 тысяч наших соотечественников посетили Турцию, 348 тысяч человек ОАЭ и 311 тысяч в КНР, также в топ-10 стран входят: Египет, Грузия, Таиланд, Германия.

"Развитие внутреннего и международного туризма – одна из приоритетных задач нашего министерства. Во-первых, мы организовываем встречи между казахстанскими и зарубежными туроператорами на международных выставках и роудшоу. На этих мероприятиях мы обсуждаем групповые поездки в Казахстан, проводим информационные и пресс-туры при сотрудничестве с авиакомпаниями, международными туристическими ассоциациями и местными органами власти. Например, мы ежегодно участвуем в международной туристической выставке ITB Berlin. Также, в Пекине открылся Год казахстанского туризма в Китае, где мы планируем провести более 35 мероприятий с презентацией наших лучших туристических направлений", - рассказал редакции вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев.

Кроме того по словам Жарасбаева министерство туризма и спорта активно работает с мировыми СМИ, включая такие крупные площадки, как Conde Nast Traveller и Ctrip.com.

"Мы также установили стратегические партнерства и реализуем проекты с мировыми брендами, такими как TikTok и Yandex. Благодаря этой работе, каждый год мы получаем награды в туристической индустрии и входим в различные списки лучших туристических направлений от международных туристических СМИ. Но, сравнивая нашу работу с действиями соседних стран, мы видим, что наш бюджет на продвижение туризма значительно меньше, который составляет 3 миллиона долларов. Например, Узбекистан выделяет на это 9 миллионов долларов США, Азербайджан - около 25 миллионов долларов, а Грузия потратила 37 миллионов долларов только на одну выставку в Берлине", - подчеркнул Серик Жарасбаев.

Также в Минтуризма рассказали о результатах безвиза с Китаем. Так, больше всего по итогу мероприятия китайских туристов в Казахстане заинтересовали 3-х, 5-ти и 7-ми дневные туры. В рамках договоренностей планируется совершенствование этих направлений. Помимо этого, отечественные туроператоры предлагают горные, культурные, исторические, смешанные туры по Шелковому пути, а также этнотуры.