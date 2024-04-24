Самый маленький в СНГ? В министерстве назвали бюджет на продвижение туризма Казахстана за рубежом
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По данным Минтуризма и спорта сейчас у Казахстана действует безвизовый режим с 82 странами. Наиболее популярными направлениями среди казахстанцев являются страны ближнего зарубежья, передает BaigeNews.kz.
Так за 2023 год 3 миллиона 54 тысячи казахстанцев посетили Россию, на втором месте Узбекистан – 2 миллиона 489 тысяч граждан нашей страны, замыкает тройку Кыргызстан – 2 миллиона 435 тысяч человек. 758 тысяч наших соотечественников посетили Турцию, 348 тысяч человек ОАЭ и 311 тысяч в КНР, также в топ-10 стран входят: Египет, Грузия, Таиланд, Германия.
"Развитие внутреннего и международного туризма – одна из приоритетных задач нашего министерства. Во-первых, мы организовываем встречи между казахстанскими и зарубежными туроператорами на международных выставках и роудшоу. На этих мероприятиях мы обсуждаем групповые поездки в Казахстан, проводим информационные и пресс-туры при сотрудничестве с авиакомпаниями, международными туристическими ассоциациями и местными органами власти. Например, мы ежегодно участвуем в международной туристической выставке ITB Berlin. Также, в Пекине открылся Год казахстанского туризма в Китае, где мы планируем провести более 35 мероприятий с презентацией наших лучших туристических направлений", - рассказал редакции вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев.
Кроме того по словам Жарасбаева министерство туризма и спорта активно работает с мировыми СМИ, включая такие крупные площадки, как Conde Nast Traveller и Ctrip.com.
"Мы также установили стратегические партнерства и реализуем проекты с мировыми брендами, такими как TikTok и Yandex. Благодаря этой работе, каждый год мы получаем награды в туристической индустрии и входим в различные списки лучших туристических направлений от международных туристических СМИ. Но, сравнивая нашу работу с действиями соседних стран, мы видим, что наш бюджет на продвижение туризма значительно меньше, который составляет 3 миллиона долларов. Например, Узбекистан выделяет на это 9 миллионов долларов США, Азербайджан - около 25 миллионов долларов, а Грузия потратила 37 миллионов долларов только на одну выставку в Берлине", - подчеркнул Серик Жарасбаев.
Также в Минтуризма рассказали о результатах безвиза с Китаем. Так, больше всего по итогу мероприятия китайских туристов в Казахстане заинтересовали 3-х, 5-ти и 7-ми дневные туры. В рамках договоренностей планируется совершенствование этих направлений. Помимо этого, отечественные туроператоры предлагают горные, культурные, исторические, смешанные туры по Шелковому пути, а также этнотуры.
"По данным онлайн-платформы Trip.com, после объявления безвизового режима общий объем поисковых запросов о Казахстане резко увеличился. Количество бронирований авиабилетов в Казахстан выросло на 54%, количество предложений на платформе выросло на 160%, а бронирование отелей на 226%. За 2023 год в гостиницах Казахстана было обслужено свыше 100 тысяч китайских туристов, что в 2 раза выше чем за аналогичный период предыдущего года. Количество въездных посетителей из КНР увеличилось в 20 раз с 18 тысяч в 2022 году до 367 тысяч в 2023 году. Это рекордное количество посетителей из Китая в Казахстан", - сообщил на запрос редакции BaigeNews.kz вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.
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