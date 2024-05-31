Самый крупный в стране тепличный комплекс построят в Туркестанской области

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с президентом Агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" Александром Рудаковым сотрудничество в области сельского хозяйства. На повестке – совместные проекты по обеспечению агропродовольственной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Холдингом ведется строительство тепличного комплекса в Келесском районе Туркестанской области. На сегодня реализуется первый этап по созданию теплицы на территории в 51 га земли с объемом производства более 28 тыс. тонн томатов в год. Участники встречи обсудили проект по расширению площади тепличного комплекса с охватом 500 га земли. Это позволит круглогодично выращивать свыше 240 тыс. тонн овощей. Производимая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и экспортироваться за рубеж по уже отработанным каналам логистических и распределительных центров", - говорится в сообщении.

Первую очередь проекта планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года.

По словам Александра Рудакова, данная теплица по итогам реализации станет крупнейшей в мире. Предусмотрено создание 7 тыс. рабочих мест. Холдинг "ЭКО-культура" будет создавать конкурентные условия труда для местных жителей, а также вносить посильный вклад в развитие региона в рамках социальной ответственности.

Глава правительства отметил важность развития агропромышленного комплекса.