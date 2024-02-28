Самый крупный центр для детей с аутизмом в стране открыли в Костанае

Это первое подобное учреждение в регионе и шестое в республике

Открытия центра для детей с аутизмом костанайские родители ждали давно. Он будет принимать 125 детей ежегодно и позволит закрыть потребность областного центра, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Для центра подобрали отдельно стоящее здание в центре Костаная площадью свыше 2000 квадратных метров. Из областного бюджета выделены 700 млн тенге на его реконструкцию. Штат из более чем 100 специалистов полностью укомплектован, также за счет бюджетных средств для транспортировки детей и персонала приобретены два автомобиля отечественного производства.

Глава региона Кумар Аксакалов, принимавший участие в церемонии открытия центра, сообщил, что в планах открывать подобные учреждения в других городах и районах Костанайской области.

"Мы понимаем, что есть очень высокая потребность в подобных центрах. У нас в целом по области детей с аутизмом около 400 человек, из них половина живет в Костанае. И этот центра как раз позволит нам закрыть все потребности нашего города", - отметил Кумар Аксакалов.

Центр дневного пребывания будет работать в две смены и принимать детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Только на содержание данного объекта государство ежегодно намерено выделять свыше 500 млн тенге. С оснащением центра необходимым оборудованием помог единый оператор благотворительности группы компаний АО "Самрук-Казына" - фонд "Samruk-Kazyna Trust", который выделил 151,8 млн тенге.

Директор центра Жамал Хусаинова показала условия, в которых занимаются дети. Здесь все оборудовано по последнему слову техники и педагогики: кабинеты ава-терапии, эрготерапии, кинезиотерапии, сенсорная, музыкальная комната, залы для адаптивной и лечебно-оздоровительной физкультуры, арт-терапии, гончарная, столярная мастерская, кабинет робототехники.

"Государство дает всем детям равные возможности для развития. С удовольствием сюда ходят уже 54 ребенка. Есть группы раннего вмешательства, где с малышами работают психологи, дефектологи. Используем элементы школы и детского сада. Возрастной контингент посетителей пока от 3 до 17 лет. Реабилитация полностью бесплатна. Есть возможности для расширения проектной мощности", - сообщила Жамал Хусаинова.

Мама особенного ребенка Юлия Науменко водит пятилетнего сына в центр третий день. Говорит, что сильно переживала, как он будет адаптироваться к новому коллективу. Но сейчас волнения как рукой сняло.

"Здесь многое ориентировано на обучение детей социально-бытовому обслуживанию. Чтобы они могли сами одеваться, готовить еду, обслужить себя. Чтобы ребенок мог спокойно ориентироваться в окружающей среде, для нас это очень важно. Воспитатели очень внимательные, оснащение оборудованием тоже на высшем уровне. Родителям особенных детей очень не хватало подобного центра. Кто мог, возил на реабилитацию в другие города или занимался самостоятельно. Теперь можно получать услуги в родном городе", - рассказывает Юлия Науменко.

Интересно, что в центре заниматься могут не только дети. Их родителей планируют консультировать по вопросам развития и воспитания.

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