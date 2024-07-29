Самый громкий огуречный хруст определили на чемпионате

В России в Кировской области прошёл необычный чемпионат – по огуречному хрусту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Соревнования были международными. На них приехали представители 13 стран.

Задача простая – громче остальных откусить огурец. Уровень звука измеряли с помощью специального микрофона. Победителем стал представитель Египта. Его хруст стал самым громким – почти 71 дБ. Награда за первое место – дизайнерская коллекционная тарелка.