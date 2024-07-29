  • 29 Июля, 08:43
  • BAIGENEWS

Самый громкий огуречный хруст определили на чемпионате

Сегодня, 07:40
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pixabay.com Сегодня, 07:40
Сегодня, 07:40
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Фото: pixabay.com

В России в Кировской области прошёл необычный чемпионат – по огуречному хрусту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Соревнования были международными. На них приехали представители 13 стран.

Задача простая – громче остальных откусить огурец. Уровень звука измеряли с помощью специального микрофона. Победителем стал представитель Египта. Его хруст стал самым громким – почти 71 дБ. Награда за первое место – дизайнерская коллекционная тарелка.

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