Самый громкий огуречный хруст определили на чемпионате
Сегодня, 07:40
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Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
140Фото: pixabay.com
В России в Кировской области прошёл необычный чемпионат – по огуречному хрусту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".
Соревнования были международными. На них приехали представители 13 стран.
Задача простая – громче остальных откусить огурец. Уровень звука измеряли с помощью специального микрофона. Победителем стал представитель Египта. Его хруст стал самым громким – почти 71 дБ. Награда за первое место – дизайнерская коллекционная тарелка.
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