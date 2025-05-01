В Жетысуском районе Алматы отметили День единства народа Казахстана оригинальным рекордом: здесь приготовили самый длинный лагман в стране — длиной 1704 метра. Уникальное блюдо официально зарегистрировано в Книге рекордов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Кулинарный марафон объединил более 50 поваров и жителей района. Чтобы замесить тесто, использовали 19 килограммов муки, а на приготовление рекордного лагмана ушло около двух часов. В приготовлении участвовали представители разных этносов — казахи, уйгуры, дунгане, узбеки, корейцы. Вместе они месили, раскатывали и тянули тесто, демонстрируя на деле силу единства и сотрудничества.

Организаторами праздника выступили жители и этнокультурные объединения Жетысуского района. По их словам, главное в этом событии — не только гастрономический масштаб, но и теплое, дружеское участие.