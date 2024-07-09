Самый длинный автомобильный тоннель в Казахстане сдадут в эксплуатацию в июле

В этом году запланировано завершение нескольких важных проектов. Самый длинный автомобильный тоннель в Казахстане, расположенный на перевале Шакпак баба в Туркестанской области (840 м), будет сдан в эксплуатацию в июле, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства. Открытие тоннеля позволит водителям беспрепятственно передвигаться в зимний период. Об этом на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова доложил министр транспорта Марат Карабаев.



Второй проект – автомобильный путепровод на станции Шамалган, имеющий важное транзитное значение для агломерации Алматы, протяженностью 6 км, будет открыт в сентябре.



Третий проект – ввод в эксплуатацию автодороги Мерке-Бурылбайтал протяженностью 262 км, соединяющей центральные и северные регионы страны с коридором "Западная Европа – Западный Китай".



Четвертый – строительство моста через Бухтарминское водохранилище длиной 1,3 км в Восточном Казахстане планируется завершить в этом году. Открытие моста обеспечит безопасное движение для жителей, которые в летний период пользуются паромом, а зимой передвигаются по льду.

"Мост соединит 4 района Восточно-Казахстанской области. Этот исторический проект обсуждался в течение 60 лет. Благодаря соответствующему решению главы государства проект реализуется и будет сдан в эксплуатацию до конца года", - сообщил Марат Карабаев.

Для развития туристической зоны Бокей Орда в Западном Казахстане до конца этого года будут полностью завершены капитальные ремонтные работы на автодорогах "Казталовка – Жәнібек" и "Өнеге – Бисен – Сайқын" общей протяженностью 245 км.