Самый дешевый: какие страны обогнал Казахстан в рейтинге цен на бензин?

2023 год был ознаменован заметным ростом мировых цен на бензин. Низкие запасы и стабильно высокий спрос на топливо подтолкнули цены вверх как в Европе, так и в США. Именно в Америке цена топлива прошлым летом достигла исторического максимума, за последние 10 лет. Какая обстановка с ценами на бензин в мире сейчас, в каких странах он самый дешевый и какое место занимает в этом списке Казахстан, читайте в обзоре BaigeNews.kz.

По традиции, в списке стран с самым дешевым ценником на топливо находятся главные мировые производители нефти и газа. Если опираться на свежие данные уходящей недели, то по состоянию на 8 января общая картина складывается следующим образом. В тройке лидеров стран с самым дешевым бензином расположились Иран, Ливия и Венесуэла. В этих государствах цена литра бензина неприлично низкая и стоит даже дешевле воды. В среднем она варьируется от 12 до 15 тенге. Далее расположились Кувейт, Алжир, Ангола и Египет. Там цена за литр уже существенно выше от 150 до 180 тенге. Самый дорогой бензин в Исландии, Монако и Гонконге, ценник за литр начинается от 1 тысячи тенге. Стоимость одного литра бензина в США (32 место) – 406 тенге.

Один из самых дешевых в СНГ

Казахстан занимает 11-е место по дешевизне бензина в мировом рейтинге, с показателем 244,6 тенге за литр. И это несмотря на то, что в прошлом году цена на регулируемый бензин марки АИ-92 с начала года в стране выросла на 13,4%.

В СНГ дешевле бензин только в Туркменистане, в среднем цена за литр там обходится в 194 тенге. Такой расклад позволил стране занять 8-е место в списке стран с самым доступным топливом.

Однако более интересно сравнение цен на бензин в Казахстане с ближайшими соседями и нашими главными экономическими партнерами. Например, в России (16-е место рейтинга) цена литра бензина превышает 274 тенге. В Азербайджане, который идет рядом (15-е место) - 266 тенге за литр.

Существенно дороже бензин в Беларуси (21 место) и Кыргызстане (25 место). В этих странах цена литра топлива демонстрирует показатель от 320 до 363 тенге.

Но самый дорогой бензин в Центральной Азии оказался в Узбекистане (60-е место рейтинга) практически в 2 раза дороже, чем в Казахстане. Ценник литра в стране переваливает за 506 тенге. Именно из-за такой разницы в цене и процветает "серый" экспорт топлива из нашей страны к соседям. Поэтому в декабре 2023-го Казахстан продлил еще на полгода запрет на вывоз бензина и ДТ автотранспортом.

Еще один основной торговый партнер нашей страны - Китай (70-е место) имеет довольно дорогой бензин - 518 тенге за литр. При этом в Турции (84 место) топливо еще дороже – свыше 558 тенге за 1 литр.

Учитывая, что бензин в Казахстане по сути самый дешевый в регионе и один из дешевых в мире, возможное удорожание его в будущем будет вполне нормальным рыночным явлением.

Ожидать ли рост цен?

Важно отметить, что ценовой рейтинг обновляется еженедельно, однако понятно, что глобально картина не изменится в течение всего года, лидеры останутся лидерами. Но это не значит что цены внутри стран не будут меняться. Учитывая запас потенциального роста цен, удорожание возможно в любой из стран первой 20-ки рейтинга и это естественный процесс. Также одной из причин может быть и глобальное повышение цен на нефть, после ударов США и Великобритании по объектам Йемена. На фоне этих событий, 12 января баррель уже подорожал на 3%. Но здесь стоит напомнить, что ситуация с нефтью в мире не влияет на стоимость топлива в Казахстане, так как наши ГСМ не привязаны к мировому рынку, о чем не раз заявляли в Минэнерго страны.