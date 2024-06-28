Самый большой стадион в Казахстане начнут строить в Шымкенте
Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:47Сегодня, 12:47
118Фото: sports.kz
Завтра, 29 июня, в Шымкенте стартует строительство нового стадиона на 35000 мест, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
"Площадь новой арены, подходящей для 35 тысяч человек, составляет 21 га. Современный стадион наверняка вдохновит футболистов и болельщиков, повысив интерес горожан к футболу.
Сейчас в Шымкенте есть только "Центральный" стадион имени Кажымукана Мунайтпасова. Стадион введен в эксплуатацию в 1969 году и вместимость 18 000 мест. С 2003 года является главной ареной клуба "Ордабасы", — говорится в сообщении пресс-службы акимата города.
Отметим, что на данный момент самым вместительным стадионом страны является столичная "Астана Арена" с 30 000 зрителей.
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