Самый большой стадион в Казахстане начнут строить в Шымкенте

Завтра, 29 июня, в Шымкенте стартует строительство нового стадиона на 35000 мест, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

"Площадь новой арены, подходящей для 35 тысяч человек, составляет 21 га. Современный стадион наверняка вдохновит футболистов и болельщиков, повысив интерес горожан к футболу.

Сейчас в Шымкенте есть только "Центральный" стадион имени Кажымукана Мунайтпасова. Стадион введен в эксплуатацию в 1969 году и вместимость 18 000 мест. С 2003 года является главной ареной клуба "Ордабасы", — говорится в сообщении пресс-службы акимата города.