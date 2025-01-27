На Сибинских озёрах в Уланском районе ВКО впервые открыли самый большой природный ледовый каток в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Сибинские озёра – это целый каскад водоёмов в горах Алтая. Каждое лето их посещают тысячи туристов. А в этом году на третьем из пяти водоёмов – озере Шалкар, где находится единственный муниципальный пляж, впервые открыли зимний сезон.

Неслучайно озеро сравнивают с Байкалом. Чистейшая вода замерзает, образуя под толщей льда удивительные пузырьки воздуха.

"Сибины – моё любимое место Восточного Казахстана. Но зимой сюда никто никогда не приезжал. Несколько лет назад началось вот это движение, которое развивает зимний туризм. Не только коньки, допустим, лыжи, привезли сюда коней, кухню поставили, тёплые юрты", – говорит жительница Усть-Каменогорска Елена Березинская-Абилова.

Теперь отдыхающим есть, где переобуться в коньки, согреться, покушать.

Знаменитая девушка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы, которая является организаторам туров, привезла сюда гостей из Франции.

"Эти наши пять озёр – настоящая жемчужина Восточного Казахстана. И летом, и зимой они привлекают туристов. Мы не могли пройти мимо, не показав нашим гостям зимнюю красоту. Кроме этого, возим туристов на охоту с ловчими птицами, показываем традиции казахского народа", – рассказала Айшолпан Нургайыпкызы.

Турист из Франции Максим Пави рассказал, что приехали в Казахстан на три месяца и частью его программы стало посещение Сибинских озёр.