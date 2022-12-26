Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге

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Максимальный размер пенсии, который выплачивается из ЕНПФ, на 1 декабря составил 707 326 тенге, это более 222 месячных расчётных показателей, а размер средней пенсии увеличился до 29 876 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Сообщается, что выплаты по возрасту увеличились на 22,6 процента и составили порядка 109 миллиардов тенге. Всего с начала года из ЕНПФ выплачено более 1,1 триллиона тенге. Большую часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение — 902 миллиарда тенге. Объём выплат на альтернативные цели по сравнению с прошлым годом снизился на 58 процентов.

Выплаты по наследству составили 55,8 миллиарда тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана — 45,3 миллиарда тенге, выплаты по инвалидности — 2,2 миллиарда тенге, выплаты на погребение — 4,9 миллиарда тенге. В страховые организации переведено порядка 23,2 миллиарда тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 декабря 2022 составило 12,1 миллиона единиц, 10,9 миллиона — по обязательным пенсионным взносам. Количество счетов по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 592 250 единиц, 356 116 индивидуальных пенсионных счетах открыто по учёту ДПВ.

Пенсионные накопления казахстанцев на 1 декабря 2022 года составили более 14,4 триллиона тенге. При этом с начала года этот показатель увеличился более чем на 1,3 триллиона тенге, или 10,2 процента.

Примерно такой же прирост — 9,9 процента или 1,2 триллиона тенге — показали накопления на индивидуальных пенсионных счетах по обязательным пенсионным взносам. На 1 декабря на этих счетах накоплено более 13,9 трлн тенге.

Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила порядка 436 миллиардов тенге, увеличившись за 11 месяцев на 20,7 процента.

Наибольший прирост — 94,5 процента с начала года — продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам, которые превысили 3,3 миллиарда тенге.

Более 1,5 триллиона тенге поступило на индивидуальные пенсионные счета в виде пенсионных взносов с 1 января до 1 декабря 2022 года. Это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост произошёл по всем видам взносов: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём ОПВ увеличился на 29 процентов (или на 329,5 миллиарда тенге), ОППВ — на 39 процентов (или на 19,4 миллиарда тенге), наибольший прирост — 212 процентов или 1,4 миллиарда тенге — произошёл по ДПВ.

Более 777 миллиардов тенге поступило на счета вкладчиков и получателей в виде чистого инвестиционного дохода.