Самых высокооплачиваемых президентов и премьер-министров назвали эксперты
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Портал PoliticalSalaries опубликовал данные о самых высоких и самых низких зарплатах президентов и премьер-министров в мире. Данные взяты из открытых источников, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно опубликованной информации, больше всех из политиков зарабатывает премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг - почти 1,69 миллиона долларов в год. На втором месте президент Швейцарии Виола Амхерд - 570 000 долларов в год. На третьем - премьер-министр Австралии Энтони Албаниз - 412 000 долларов в год.
В четвёртке президент США Джо Байден с зарплатой 400 тысяч долларов в год, за ним следует канцлер Австрии - 316,7 тысяч долларов в год.
По данным портала, зарплата президента России составляет 113 600 долларов в год. Это 28-е место в списке.
В данных о зарплате премьер-министра Казахстана стоит прочерк. Это означает, что тем, кто собирал информацию не удалось из достоверных источников узнать, сколько зарабатывает Олжас Бектенов.
Самый низкий оклад из представленных у премьер-министра Эфиопии - 1700 долларов в год.
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