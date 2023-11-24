Самые высокие подъёмные молодым специалистам выплачивают в Костанайской области
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
55Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Порядка 260 врачей разных специальностей не хватает в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
Для привлечения специалистов в сёла власти региона готовы выплачивать по пять миллионов тенге. По 3,5 миллиона тенге предлагают молодым специалистам, трудоустроенным в городе. Это самые большие суммы подъёмных пособий для врачей, которые готовы платить в Казахстане.
"В этом году мы должны пригласить 100 врачей и на следующий год ещё 100. Надо будет – ещё увеличим. Это крайне важно, особенно в сельской местности, поскольку приходит новое оборудование, строятся новые медицинские объекты", - сказал глава региона Кумар Аксакалов.
По итогам третьего квартала уровень безработицы в Костанайской области составил 4,7 процента.
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