Самые востребованные специальности в 2024 году назвали в Миннауки РК

Цифровая трансформация, автоматизация и происходящие в обществе изменения оказывают влияние на тенденции в сфере высшего образования. На рынке труда появляются новые профессии, меняется количество грантов на те или иные специальности. Подробнее о том, куда предпочитают поступать выпускники казахстанских школ, и как меняется перечень востребованных профессии, в материале BaigeNews.kz.

В Министерстве науки и высшего образования определили, что самыми востребованными специальностями в прошлом учебном году стали стоматология, международные отношения и дипломатия, подготовка учителей математики. В топ-10 также вошли подготовка учителей иностранного языка, журналистика и репортерское дело, менеджмент и управление, переводческое дело, право, политология и культурология.

Чтобы поступить на эти специальности на грант, нужно было набрать от 114 до 130 баллов из максимальных 140 на ЕНТ. Ведь, чем больше спрос среди абитуриентов на специальность, тем выше проходной балл на грант.

К примеру, чтобы поступить на грант на медицинское направление подготовки, нужно было набрать 130 баллов. Там на одно место в прошлом году претендовали 22 человека. На международные отношения и дипломатию на одно место - 13 человек.

Как отметила руководитель управления формирования госзаказа Министерства науки и высшего образования Айгуль Жумабекова, больше всего грантов выделяются на те специальности, потребность в которых предоставляет Министерство труда и социальной защиты населения.

"Наш госзаказ ориентируем на потребности экономики. Практически 60% грантов мы направляем на подготовку инженерных кадров. Соответственно госзаказ полностью ориентирован на подготовку кадров для экономики страны", - сказала она.

В апреле текущего года Министерством науки и высшего образования утверждён список грантов на три учебных года.

Айгуль Жумабекова отметила, что в этом списке появились новые группы образовательных программ.

"Впервые за последние три года мы выделили госзаказ на подготовку учителей начальной военной подготовки, учителей художественного труда и черчения, учителей по основам права и экономики. Эти группы образовательных программ у нас всегда были, но на них образовательные гранты не выделялись", - рассказала она.

Кроме того, появились совершенно новые специальности – подготовка педагогов профессионального обучения для колледжей, криптология, транспортное строительство и спорт.

"Совместно с Министерством транспорта мы проводили мероприятия в вузах касательно подготовки кадров в области транспорта. В этом годы мы выделили около 1000 грантов на подготовку специалистов транспортного строительства с учётом потребности", - пояснила Жумабекова.

Также она объяснила, кого готовят на специальности "Криптология". По её словам, криптологи - это кадры в области информационной безопасности, шифрования, IT-сферы, защиты персональных данных.

На вопрос, ожидают ли в Миннауки бум на прокуроров и адвокатов, Айгуль Жумабекова ответила, что "Право" во все времена пользовалось особой популярностью среди абитуриентов. По её словам, в этом году в стране произошли более масштабные события, которые должны повлиять на выбор выпускников.

"У нас на "Право" всегда был высокий конкурс. В прошлом году на одно место претендовало 11 человек. В этом году мы усиливаем требования к подготовке юристов. Мы повысили пороговый балл. Если на другие специальности проходной балл 50, то на право – 75. Количество грантов тоже мизерное. Всего на страну выделяется 150 грантов. Соответственно туда идут самые лучшие. Данная специальность все годы является популярной, и без суда Бишимбаева. Мы ожидаем, что в этом году станут популярными другие специальности, например, связанные с теми природными явлениями, которые имели место быть в Казахстане в этом году. Я думаю, они тоже заставили выпускников задуматься, куда можно направить свой талант. Это и сейсмологи, и водники, и сельхоз специалисты", - сказала Айгуль Жумабекова.

По её словам, в стране уже ведут подготовку гидрологов и водников. Министерство науки и высшего образования планирует увеличить количество грантов на подготовку специалистов водоснабжения и водоотведения, гидротехнического строительства и управления водными ресурсами, гидромелиорации, теплотехники.

Что касается желающих поступать в колледжи после 9 класса, то, по словам директора Департамента технического и профессионального образования Асета Муханбетова, в 2023 году наиболее востребованными среди них были технические специальности, куда было направлено 60% госзаказа. В этом году госзаказ будет увеличен до 65%, в 2025 – до 70%.