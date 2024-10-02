Самые популярные мошеннические схемы назвали в полиции Алматы

Самые популярные мошеннические схемы назвали киберполицейские Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В условиях цифровизации количество схем обмана стремительно увеличивается, и гражданам настоятельно рекомендуется быть внимательными и осторожными. Основные схемы мошенников:

1. Звонки от "службы безопасности банков". Мошенники представляются сотрудниками банков и сообщают о подозрительных транзакциях с вашего счета. Они пытаются убедить вас перевести деньги на так называемые "безопасные счета";

2. Звонки от "сотрудников КНБ" и других правоохранительных органов. Злоумышленники информируют жертву о якобы проводимой спецоперации по задержанию опасного мошенника и требуют выполнить действия, которые могут привести к потере денежных средств;

3. Звонки от "сотового оператора". Мошенники выдают себя за сотрудников сотовых компаний и утверждают, что срок действия вашей SIM-карты истекает. Для "продления договора" они просят вас продиктовать SMS-коды, приходящие на ваш телефон;

4. Звонки от "брокеров". Мошенники предлагают привлекательные инвестиции в криптовалюту, золото или акции с доходностью более 50% в месяц. После получения средств они блокируют жертву в социальных сетях и мессенджерах;

5. Продажа несуществующего товара или услуги. Злоумышленники размещают объявления в социальных сетях и на интернет-платформах о продаже товаров или услуг. После получения оплаты они исчезают;

6. Сообщение от "руководителя". Мошенники создают аккаунт в Whatsapp от имени высокопоставленных руководителей государственных органов либо частных организаций, ставят на аватарку его фото, полученное из открытых источников, а затем пишут подчиненным о том, что необходимо срочно скинуть денежные средства на различные счета третьих лиц под различными предлогами.

Во всех случаях полиция настоятельно рекомендует незамедлительно прекратить разговор, сообщить об этом факте в свой банк и территориальный правоохранительный орган.