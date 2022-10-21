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Самые образцовые семьи Казахстана. Какие они?
Все победители конкурса "Мерейлі отбасы-2022” отличаются высокой нравственностью в вопросах воспитания детей и уважения к старшим. Большинство из них - многодетные семьи, где десятками исчисляются не только дети, но и внуки с правнуками. Корреспонденту BaigeNews.kz удалось побеседовать с некоторыми из семей, которые были признаны лучшими в своих регионах.
Ярким примером большой и дружной семьи являются Байжановы, которые прибыли на финал конкурса в Астану из Шиелийского района Кызылординской области. Глава большого семейства, отец и дедушка Сарсенбек Байжанулы – ветеран Великой Отечественной Войны. Почти 40 лет своей жизни он посвятил педагогике, кроме того он является Почётным гражданином Шиелийского района. В этом году ему исполнилось 100 лет. Сарсенбек-ата имеет 11 детей, 41 внука и 50 правнуков. К сожалению, сегодня он не смог присутствовать на церемонии награждения лично, поэтому представлять семью приехали только дети.
Карасуский район Костанайской области на конкурсе представили Болат и Марина Шариповы с двумя детьми, невесткой и внуком.
“Было очень отрадно видеть, как замечательно нас встречают, говорят теплые слова. Мы искренне счастливы и рады, что просто попали на это мероприятие. У нас простая рабочая семья, я занимаю пост заместителя директора по УПР Карасуского сельскохозяйственного колледжа, моя супруга Марина Васильевна работает редактором местной газеты "Қарасу өңірі". Наша дочь Диана является консультантом по налоговой и финансовой отчётности, сын Дамир руководит районным отделом образования, а его жена Салтанат - капитан юстиции, старший инспектор Службы пробации. Было очень приятно и неожиданно, что выбрали победителями области именно нас. К тому же, мы являемся первой семьей из Карасуского района, прошедшей отбор на республику, а это двойная ответственность. В целом, этот год выдался для нас крайне позитивным и насыщенным, нашему любимому и пока что единственному внуку исполнился год, обновили автомобиль, чтобы было комфортно передвигаться всей семьей. Думаю, Всевышний нам помог и мы стали победителями в своей области”, - поделился Болат Шарипов.
Марина Шарипова призналась, что до конкурса они и не подозревали, какой силой обладает их семья.
“Мы были уверены, что пройдём областной этап конкурса, ведь у нас была грамотная сюжетная презентация. И, как оказалось, у каждого члена нашей семьи огромное количество достижений. Это стало очевидным, когда мы начали заполнять анкету и отправлять документы по положению для участия в конкурсе. Но никто из нас действительно не ожидал, что мы будем отстаивать честь своего региона на республиканском уровне. Это огромное счастье!” - сказала женщина.
Представителями Алматинской области стала чета Дарибаевых (на фото). Музыкальные родители и пятеро их талантливых детей проживают в поселке Коксай Карасайского района. Эта семья несколько десятков лет вносит вклад в развитие отечественной культуры.
“Я благодарен за то, что в 2014 году нашим правительством был инициирован конкурс "Мерейлі отбасы". Здесь награждают и поощряют отличившиеся семьи из разных областей и городов. Как говорится в знаменитой казахской пословице: “Родина начинается с семьи”, поэтому мы верим, что популяризация этих семейных ценностей окажет большое влияние на подрастающее поколение. Раньше я думал, почему семьям, вносящим вклад в развитие своей страны, не уделяется должного внимания? А теперь появился такой праздничный семейный конкурс, в котором нам удалось одержать победу. У нашей семьи было ощущение, что мечты могут сбываться”, - сказал отец Сакен Дарибаев.
Мухины Ринат и София - молодые родители из Северо-Казахстанской области. В их семье целая династия профессиональных спортсменов - биатлонистов и лыжников.
“О конкурсе мы узнали ещё в прошлом году, когда там принимали участие наши родители, Александр и Сауле Мухины. Мой отец - мастер спорта по биатлону, занимает пост главного тренера сборной Республики Казахстан, заслуженный тренер страны. Мама является мастером спорта и членом сборной страны по лыжным гонкам. Они представляли Акмолинскую область. В этом году на работе мне предложили продолжить эту традицию уже со своей маленькой семьёй. Это было очень интересно и мы сразу же согласились”, - поделился Ринат Мухин.
Напомним, по итогам конкурса все 20 семей - победителей региональных конкурсов наградили кубками и денежными сертификатами в размере одного миллиона тенге.
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