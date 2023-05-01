Самые маленькие обезьяны в мире родились в зоопарке Караганды

Фото: dary-prirody.su

В зоопарке Караганды впервые появились на свет игрунки – самые маленькие обезьяны в мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Приплод дала молодая пара, привезённая в прошлом году из Новосибирска. Обитателям тропических лесов создали необходимый температурный режим. Сейчас два детёныша постоянно находятся на руках и спинах родителей. Примечательно, что самка заботится о них только первую неделю. Затем малышей забирает самец и отдаёт матери только на время кормления. С трёх месяцев детки перейдут на самостоятельное питание.

Примат легко помещается в ладони взрослого человека, его размер не более 25 сантиметров. Зато хвост почти в два раза длиннее тела. Пушистые малютки занесены в международную Красную книгу.

"Пол малышей пока неизвестен. По истечении трёх месяцев, конечно, будут проведены санаторно-лабораторные исследования – мы уже будем отделять. Отдельное здание строится им по нашему проекту. Это отдельный большой крупный вольер, который будет распределён отсеками родители-дети. Они могут соединяться, когда хотят", — рассказала директор зоологического парка Караганды Гульнара Адамбекова.