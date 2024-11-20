Самые дорогие улицы в мире назвали эксперты

Консалтинговая компания Cushman & Wakefield представила новый отчёт "Главные улицы по всему миру". Лидерство в рейтинге захватила миланская Виа Монтенаполеоне, передаёт BaigeNews.kz.

"Рейтинги самых знаковых главных улиц мира значительно изменились с момента рейтинга 2023 года. Миланская Виа Монтенаполеоне теперь превзошла Пятую авеню в Нью-Йорке, став самым дорогим местом для розничной торговли в мире: средняя арендная плата достигла 2 047 долларов за квадратный фут в год против 2 000 долларов на Пятой авеню, которая оставалась неизменной с 2022 года. Этот сдвиг объясняется значительным ростом арендной платы за последние два года и укреплением евро по отношению к доллару в этом году", - сообщили эксперты.

Хотя рост арендной платы значительно различается по всему миру, данные отчёта показывают, что более половины из 138 отслеживаемых локаций показали удорожание в годовом исчислении. Конкурентное напряжение между ритейлерами и ограниченное пространство повысили спрос на торговые площади на ключевых улицах, что привело к росту цен на аренду.

Район Нью-Бонд-стрит в Лондоне, где стоимость аренды составляет 1 762 доллара за квадратный фут в год, также поднялся в рейтинге и обогнал район Цим Ша Цуй в Гонконге, где стоимость аренды составляет 1 607 долларов за квадратный фут в год.

Елисейские поля в Париже сумели сохранить пятую позицию, хотя разрыв до шестого места сократился из-за значительного роста на 25% в годовом исчислении в токийском районе Гинза.

В топ-10 локаций также вошли Гинза (Токио, Япония), Торговый центр Pitt Street (Сидней, Австралия), Мёндон (Сеул, Южная Корея), Банхофштрассе (Цюрих, Швейцария), Кольмаркт (Вена, Австрия).