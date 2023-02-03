Самые демократичные выборы за все годы независимости - юристы о предстоящих выборах депутатов

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Штаб “За честные выборы” продолжает свою деятельность по разъяснению законодательства о выборах

О продолжении деятельности штаба "За честные выборы" рассказали эксперты в ходе брифинга в офисе РОО "Казахстанский союз юристов", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Как вы знаете, 19 марта назначены выборы депутатов во все маслихаты, от районного до областного, а также выборы депутатов в Мажилис. Все депутаты в маслихаты районов будут избираться напрямую по одномандатной мажоритарной системе, 50 процентов депутатов областного маслихата будут избираться также по мажоритарной системе, другие 50 процентов - по партийным спискам. Мажилис будет сформирован на 30 процентов по одномандатным округам, а на 70 процентов - по партийным спискам. Также среди кандидатов должны быть женщины, молодёжь и люди с инвалидностью, их количество не должно быть не менее 30 процентов от общего числа кандидатов. Таким образом все представители нашей общественности будут вовлечены в политическую жизнь. Поэтому, как нам кажется, эти выборы являются самыми демократичными начиная с момента обретения Казахстаном независимости”, - рассказал председатель РОО "Казахстанский союз юристов", руководитель штаба "За честные выборы" Серік Ақылбай.

Он также отметил, что в состав Штаба входят 150 юристов из региональных филиалов, и они также будут разъяснять выборное законодательство с выездом в районы и сельские местности. Вероятнее всего, мы тоже будем выезжать в районы, поскольку огромное количество депутатов будет избираться именно там.

Напомним, штаб “За честные выборы” был создан 27 сентября прошлого года в целях консолидации сообщества юристов страны на базе Республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" для правового сопровождения положений конституционной реформы, в частности разъяснения основных положений выборного законодательства, оказание правовой помощи участникам выборного процесса, взаимодействие с представителями гражданского общества, международных организаций.