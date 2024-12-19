В Текели находится улица, протяжённостью 33 километра. Это факт, подтверждённый в Книге рекордов Гиннесса. Сегодня дорожное покрытие находится в плачевном состоянии. О том, как решается проблема, рассказал аким области Жетiсу Бейбит Исабаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Действительно, самая длинная улица в Казахстане находится в Текели. Протяжённость улицы Кунаева - 33 километра. На протяжении полутора лет ремонтировали канализацию. Когда закончили все подземные работы, сделали первый асфальтно-бетонный слой дороги. В бюджете следующего года мы предусмотрели 1,8 миллиарда тенге. В планах отремонтировать 12 километров из 33", - пообещал аким.

Ранее Бейбит Исабаев сообщил, что в области Жетісу из 192 населённых пунктов, подлежащих газификации, топливо есть в 63. Уровень газификации составляет 56,5 процента.