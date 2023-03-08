Самую красивую девушку среди пожарных выбрали на севере Казахстана

Фото: ДЧС СКО

Необычный конкурс провели в СКО к 8 марта. Среди сотрудниц службы пожаротушения выбирали самую красивую, умную и ловкую девушку, передаёт BaigeNews.kz

Как рассказали в пресс-службе ДЧС СКО первое место заняла 28-летняя радиотелефонистка специализированной пожарной части № 2 Петропавловска Айнура Нурпеисова. В органах гражданской защиты она служит с 2021 года.

Второе место у 27-летней радиотелефонистки пожарной части № 5 Петропавловска Салтанат Айтмагамбетовой, которая трудится в части с 2017 года.

На третьем месте место отдали — радиотелефонистка специализированной пожарной части № 1 города Камила Рахметова. 33-летняя Камила начала службу в органах гражданской защиты с 2018 года.

"Конкурс проходил в два этапа. На первом конкурсантки представляли себя в образе пожарных в фотосессии, учитывались девизы, определяющие их жизненные устремления и профессиональное кредо. Из 24 участниц 18 прошли во второй тур. Победители определялись путем онлайн-голосования на странице департамента в социальной сети. Подписчики отдали около 17 тысяч голосов", — рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ДЧС СКО