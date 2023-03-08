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Самую красивую девушку среди пожарных выбрали на севере Казахстана
Необычный конкурс провели в СКО к 8 марта. Среди сотрудниц службы пожаротушения выбирали самую красивую, умную и ловкую девушку, передаёт BaigeNews.kz
Как рассказали в пресс-службе ДЧС СКО первое место заняла 28-летняя радиотелефонистка специализированной пожарной части № 2 Петропавловска Айнура Нурпеисова. В органах гражданской защиты она служит с 2021 года.
Второе место у 27-летней радиотелефонистки пожарной части № 5 Петропавловска Салтанат Айтмагамбетовой, которая трудится в части с 2017 года.
На третьем месте место отдали — радиотелефонистка специализированной пожарной части № 1 города Камила Рахметова. 33-летняя Камила начала службу в органах гражданской защиты с 2018 года.
"Конкурс проходил в два этапа. На первом конкурсантки представляли себя в образе пожарных в фотосессии, учитывались девизы, определяющие их жизненные устремления и профессиональное кредо. Из 24 участниц 18 прошли во второй тур. Победители определялись путем онлайн-голосования на странице департамента в социальной сети. Подписчики отдали около 17 тысяч голосов", — рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба ДЧС СКО
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