Самую красивую бабушку впервые выбрали в Алматы

Фото: t.me/almaty_akimat

В Алматы впервые прошёл конкурс "Асыл Әже Almaty", где свои таланты показывали жительницы южной столицы старше 61 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города

Как отмечают организаторы, конкурс проходил в Алматы впервые. В финал вышли 12 участниц, которые успешно справились с заданиями отборочных этапов в районах.

"К оценке участниц жюри подошло основательно. Каждая конкурсантка готовила визитку, где дети и внуки делились самыми яркими историями о своей бабушке, готовила фирменное блюдо, выходила на сцену с творческим номером и, наконец, дефилировала по подиуму в вечернем наряде", — рассказали организаторы.

По итогам всех четырёх туров обладательницей гран-при стала 62-летняя бабушка Гульнара Кунанбаева. Также были определены победительницы еще в 12 номинациях.

Все получили ценные призы от спонсоров и организаторов конкурса. Он проходил при поддержке Центра активного долголетия Алматы, Союза композиторов Казахстана, управления занятости и социальных программ.

Фото: t.me/almaty_akimat