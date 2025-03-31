Традиционный фестиваль, который имел большой успех в 2022 и 2023 годах, получил свое продолжение в этом году и стал настоящим праздником, которого многие с нетерпением ждут, передаёт BaigeNews.kz.

В фестивале приняли участие более 50 заведений общественного питания, которые представили свои вкусные и оригинальные блюда.

Аким города Габит Сыздыкбеков ознакомился с кухнями поваров и изделиями ремесленников.

Главной новинкой этого фестиваля стало то, что многие стали свидетелями разработки "самой большой самсы" в стране, которая весит 24 килограмма. Шеф-повар кухни "Камал ата" Н.Нархожаев таким образом установил беспрецедентный рекорд.

На фестиваль специально приехали мотобайкеры из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, которые организовали свой уникальный мотопробег и мотошоу.

В ходе встречи жители и гости города посмотрели концертную программу звезд эстрады. А профессиональный фейерверк и сцена с факелом, которая состоялась в конце сбора, подарили жителям города невероятное впечатление.