Самую большую молочную ферму в Центральной Азии строят в СКО
На строительство современных цифровых ферм в прошлом году выделили 17 млрд тенге.
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О развитии молочного производства в СКО рассказал аким области Гауез Нурмухамбетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Нурмухамбетов отметил успех региона в строительстве молочно-товарных ферм. По поручению Главы государства опыт СКО тиражируется по всей республике.
На строительство современных цифровых ферм из республиканского бюджета в прошлом году выделили 17 миллиардов тенге.
На сегодняшний день завершили и запустили 11 из 19 молочных комплексов.
"Необходимо отметить, что все новые молочные фермы являются промышленными - от 400 до 1 500 голов. При выходе ферм на полную мощность дополнительно будет произведено 70 тысяч тонн молока и создано 500 рабочих мест", - сказал аким области.
Так, КТ "Зенченко и К" приступило к строительству молочной фермы на 8 тысяч голов. Комплекс будет самым крупным не только в стране, но и в Центральной Азии.
Ранее стало известно, сколько стоят в Казахстане молоко, сахар и творог.
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