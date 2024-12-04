Самую большую молочную ферму в Центральной Азии строят в СКО

О развитии молочного производства в СКО рассказал аким области Гауез Нурмухамбетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Нурмухамбетов отметил успех региона в строительстве молочно-товарных ферм. По поручению Главы государства опыт СКО тиражируется по всей республике.

На строительство современных цифровых ферм из республиканского бюджета в прошлом году выделили 17 миллиардов тенге.

На сегодняшний день завершили и запустили 11 из 19 молочных комплексов.

"Необходимо отметить, что все новые молочные фермы являются промышленными - от 400 до 1 500 голов. При выходе ферм на полную мощность дополнительно будет произведено 70 тысяч тонн молока и создано 500 рабочих мест", - сказал аким области.

Так, КТ "Зенченко и К" приступило к строительству молочной фермы на 8 тысяч голов. Комплекс будет самым крупным не только в стране, но и в Центральной Азии.

Ранее стало известно, сколько стоят в Казахстане молоко, сахар и творог.