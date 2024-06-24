Самую безобразную собаку в мире выбрали в США

На ежегодном конкурсе "Самая безобразная собака мира" в США победил восьмилетний пекинес Уайлд Танг (Wild Thang), передаёт BaigeNews со ссылкой на "СтопКор". Когда пекинесу было десять недель, у него обнаружили собачью чуму, которая помешала росту зубов и повлекла за собой расстройство мышц одной из ног. Из-за отсутствия зубов у Уайлда Тонга язык всегда снаружи.

Об этом пишет The Guardian,.

Хозяйка собаки, Энн Льюис, получит $5 тысяч за победу своего любимца.

Второе место на конкурсе занял 14-летний мопс по прозвищу Рим, получивший награду в категории "Зрительский выбор".

Кроме судей за собак голосовали онлайн. Организаторы проводят конкурс "Самая безобразная собака мира" уже почти 50 лет. Его цель – не унизить или высмеять собак, а наоборот, показать важность любви ко всем животным и преимущества взятия животных из приютов. Большинство собак на конкурсе было взято именно из приютов.

"Это всемирно известное событие отмечает несовершенства, которые делают всех собак особенными и уникальными", - говорится в описании конкурса.

Среди других участников были метисы чихуахуа, китайских хохлатых и мопсов, в том числе 14-летний метис брюссельского грифона и мопса по имени Фредди Меркьюри.