Самуэле Баттистелла принёс очередную победу "Астане" на Вуэльте Валенсии

Фото: astana-qazaqstan.com

Гонщик Astana Qazaqstan Team Самуэле Баттистелла принёс очередной подиум команде, финишировв третьим на финальном этапе Вуэльты Валенсии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт команды.

Баттистелла провёл зрелищную гонку, где он атаковал с самого начала этапа вместе с двумя другими гонщиками, а когда первый отрыв был пойман преследовавшей их группой лидеров генеральной классификации, он сумел удержаться в лидерской группе до самого финиша, где поборолся за подиум.