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  • Самуэле Баттистелла принёс очередную победу "Астане" на Вуэльте Валенсии
astana-qazaqstan.com Сегодня, 12:53
178
Сегодня, 12:53
178
Фото: astana-qazaqstan.com

Самуэле Баттистелла принёс очередную победу "Астане" на Вуэльте Валенсии

Гонщик Astana Qazaqstan Team Самуэле Баттистелла принёс очередной подиум команде, финишировв третьим на финальном этапе Вуэльты Валенсии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт команды.

Баттистелла провёл зрелищную гонку, где он атаковал с самого начала этапа вместе с двумя другими гонщиками, а когда первый отрыв был пойман преследовавшей их группой лидеров генеральной классификации, он сумел удержаться в лидерской группе до самого финиша, где поборолся за подиум.

“Это был короткий этап и план нашей команды был отобраться в отрыв и постараться перетерпеть самый сложный подъём. Я думаю, я хорошо сегодня отработал, мне удалось удержаться в первой группе до самого финиша. К сожалению, финальный спринт получился несколько беспорядочным, но я доволен своим результатом. Третье место — это тоже неплохо, рад принести очередной подиум нашей команде”, — прокомментировал победу Самуэле Баттистелла.

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#спорт #велоспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:53
178
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