Самсу, плов и халем приготовят для астанчан в парке

В Астане проходят мероприятия ко Дню культуры Ташкента в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Они организованы в рамках визита президента Узбекистана в Казахстан.

"Мы стремимся укреплять связи между Узбекистаном и Казахстаном, показывая богатство культур и традиций наших стран. Наряду с несколькими бизнес-форумами, выставками и презентациями, состоится и гала-концерт известных артистов. Мы организовали ярмарку ремесленников, демонстрацию национальной узбекской кухни. Посетители мероприятия могут попробовать самсу, плов и традиционное узбекское блюдо халем. Его часто готовят на праздники или особые случаи", – отметила пресс-секретарь хокима Гульноза Касимова.

По словам организатора, особенностью гала-концерта двух народов станут народный артист Узбекистана и Казахстана Фаррух Закиров, представитель оперного искусства, народный артист Узбекистана Женисбек Пиязов и национальный ансамбль танца "Бахор" и многие другие звезды эстрады.

Мероприятие продлится до 9 августа в Центральном парке Астаны. 8 августа гостей ташкентской ярмарки ждут фестиваль плова и концертная программа в амфитеатре.

Фото: акимат Астаны