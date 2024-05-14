"Самрук-Қазына" совершенствует закупки в пользу казахстанских производителей

В Фонде "Самрук-Қазына"рассмотрели ряд мер, которые помогут казахстанским компаниям нарастить свои поставки и внесли изменения в Порядок закупок, направленные на упрощение процесса для отечественных производителей, передаёт BaigeNews.kz.

Среди принятых мер было усиление ответственности подрядчиков строительно-монтажных работ за неисполнение обязательств по покупке товара отечественного производства, а также обязательные закупки товаров у местных производителей для поставщиков работ и услуг, закупаемых компаниями группы Фонда.

Также увеличена пороговая сумма закупок через электронный магазин skstore.kz с 4 тыс. до 20 тыс. МРП (74 млн тенге), что упростит доступ МСБ к закупкам Фонда.

Кроме того, упрощена процедура участия поставщиков в закупках Фонда путем автоматизации ряда процессов. Речь идет о технической спецификации, электронных счетах-фактурах, обеспечении тендерной заявки. Также обсуждены новшества Программы по созданию новых производств, которые предусматривают возможность заключения офтейк-договоров сроком до 20 лет при наличии дефицита продукции на внутреннем рынке.

Расширен и Пул товаров для импортозамещения до 7 754 позиций на общую сумму 966 млрд тенге.

"При заключении контракта изменениями предусмотрена возможность установления встречных обязательств к производителям, в том числе в отношении крупных предприятий по созданию пояса малого бизнеса вокруг своего производства", - рассказал управляющий директор по правовому сопровождению, обеспечению и рискам фонда Николай Казутин.

В рамках действующей Программы за 2018-2024 годы количество заключенных офтейк-контрактов Фонда составило 531 на общую сумму 128,5 млрд тенге.

В этом году установлены КПД для руководителей Портфельных компаний по увеличению доли таких контрактов на уровне не менее 10% от общего объема закупок. Напомним, что глава государства в своем Послании народу Казахстана подчеркнул необходимость полноценного запуска системы офтейк-контрактов и доведения доли с отечественными производителями минимум до 10%.