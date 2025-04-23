Премьер-министр Олжас Бектенов провёл заседание Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". Заслушан отчёт председателя правления фонда Нурлана Жакупова о производственных и финансовых показателях, передаёт BaigeNews.kz.



Рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства по реализации приоритетных инфраструктурных проектов. Руководство aонда доложило о 46 крупных инвестпроектах в приоритетных отраслях экономики на общую сумму порядка 36,4 трлн тенге. На сегодня стартовали строительно-монтажные работы по проектам "Производство полиэтилена", сернокислотного завода и железнодорожной линии "Мойынты – Кызылжар", газоперерабатывающего завода в Жанаозене, а также на подстанциях "Шу", "Жамбыл", "Шымкент" в рамках усиления электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана.

По словам Нурлана Жакупова, до конца 2025 года планируется завершение таких инфраструктурных объектов, как железнодорожная линия "Достык – Мойынты", обводная железнодорожная линия в обход города Алматы, контейнерный хаб на базе порта в городе Актау, магистральный газопровод "Талдыкорган – Ушарал", опреснительный завод в Кендерли, а также проектов по расширению завода CASPI BITUM и реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива на Павлодарском нефтехимическом заводе.

Внимание уделено проводимой работе по поддержке отечественных товаропроизводителей. Порядком закупок фонда предусмотрены: первоочередный закуп товаров у ОТП, обязательства подрядных и субподрядных организаций по приобретению товаров у ОТП при выполнении работ и услуг, а также более 16 дополнительных мер поддержки. Всего в рамках данных мер поддержки количество заключенных договоров с казахстанскими производителями планируется увеличить с 1,1 трлн тенге в 2024 году до 1,4 трлн тенге в 2025 году.

Кроме того, по Программе импортозамещения в прошлом году "Самрук-Қазына" заключил с казахстанскими предпринимателями офтейк-контракты на 191 млрд тенге — рост в 10 раз. Одной из мер поддержки бизнеса является электронный магазин skstore.kz. На платформе зарегистрировано более 13 тыс. представителей МСБ и 500 отечественных товаропроизводителей. По итогам 2024 года количество заказов составило 25 тыс. на сумму 14,6 млрд тенге, рост по сравнению с 2023 годом – в 7 раз.

Премьер-министр поручил руководству "Самрук-Қазына" и профильным министерствам обеспечить своевременную реализацию проектов ввиду их мультипликативного эффекта на инфраструктуру, энергетику, транспортную логистику, промышленное и экономическое развитие Казахстана.