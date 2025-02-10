Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", передаёт BaigeNews.kz.

Рассмотрены итоги работы Фонда за 2024 год и вопросы его дальнейшего развития с учетом задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе расширенного заседания Правительства.

О реализации инвестиционных проектов доложил председатель Правления Нурлан Жакупов.

Всего в настоящее время в перечень входят 46 инвестиционных проектов в нефтегазовом, нефтехимическом, энергетическом, транспортно-логистическом и других секторах на совокупную сумму 33,3 трлн тенге.

Прогнозная доля местного содержания по проектам варьируется в зависимости от сектора. К примеру, по проектам в транспортно-логистическом секторе данный показатель составляет 85%, по энергетическим проектам – 60%, по прочим проектам, включая опреснительный завод, инфраструктуру СЭЗ "НИНТ", комфортные школы, строительство сети 5G, прокладка ВОЛС – 80%.

Также в 2024 году были предусмотрены дополнительные меры поддержки отечественных товаропроизводителей. Благодаря этому с ОТП заключены договоры на 1,1 трлн тенге, рост в сравнении с 2023 годом составил 76%. Заключены офтейк-контракты на 191 млрд тенге, что в 10 раз больше, чем за 2023 год. Кроме того, система закупок Фонда впервые была признана отвечающей передовым стандартам ЕБРР, АБР и ОЭСР.

Премьер-министр отметил необходимость усиления работы по привлечению частных инвестиций в реализацию важных для страны проектов.

"Как подчеркнул Глава государства, приоритетом нашей работы должны стать крупные инфраструктурные и промышленные проекты, развитие транспорта и логистики, а также цифровизация и искусственный интеллект. Правительство будет контролировать статус реализации важных для страны проектов. Необходимо активно вовлекать соинвесторов, постепенно снижая долю государства в экономике", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства также акцентировал внимание на необходимости оптимизации процессов и строгого контроля за соблюдением сроков реализации проектов для недопущения затягиваний и необоснованного удорожания.