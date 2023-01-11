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"Самрук-Қазына" перечислит семь процентов прибыли в фонд "Қазақстан халқына" Вчера, 17:23
652
Вчера, 17:23
652

"Самрук-Қазына" перечислит семь процентов прибыли в фонд "Қазақстан халқына"

"Самрук-Қазына" перечислит семь процентов чистой прибыли в фонд "Қазақстан халқына". Об этом управляющий директор Гибрат Ауганов заявил на отчётном мероприятии в Астане, посвящённом благотворительной работе группы компаний фонда за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz

По словам менеджера, выплаты в адрес "Қазақстан халқына" начнутся уже в этом году соответствии с поручением президента.

Как ранее сообщали представители "Самрук-Қазына", с учётом предварительного прогноза чистой прибыли за 2022 год сумма выплат в адрес "Қазақстан халқына" составит около 130 миллиардов тенге. Таким образом расходы фонда на благотворительность увеличатся в 13 раз.

"Мы намерены и далее наращивать объёмы благотворительности. Уверен, что масштабирование этих процессов внесёт значительный вклад в развитие нашего общества. Желаю всем успеха на этом благородном пути!" - сказал Гибрат Ауганов.

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#благотворительность #Самрук Казына
BaigeNews.kz
Вчера, 17:23
652
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