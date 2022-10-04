open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Самрук-Қазына и Татнефть договорились о сотрудничестве при добыче и переработке ископаемых Казахстана
sk.kz Сегодня, 19:30
210
Фото: sk.kz

Самрук-Қазына и Татнефть договорились о сотрудничестве при добыче и переработке ископаемых Казахстана

В Астане состоялась встреча руководства АО "Самрук-Қазына" с делегацией ПАО "Татнефть", возглавляемой генеральным директором Наилем Магановым. Стороны обсудили уже запущенные и ряд новых проектов в газовой отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече присутствовали первые руководители АО НК "КазМунайГаз", АО "НК "QazaqGaz" и АО "НГК "Тау-Кен Самрук".

Среди обсуждаемых вопросов - геологоразведка участка недр "Каратон-Саркамыс" в Атырауской области, прогнозные извлекаемые ресурсы которого - 124 миллиона тонн нефти, создание в том же регионе завода по выпуску бутадиена, из которого производят каучуки и резину.

"Продолжается разведка вольфрама и молибдена на месторождении Северный Катпарв Карагандинской области. Рассмотрены предложения "Татнефть" по модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода и ряд новых проектов в газовой отрасли", - сообщили в пресс-службе АО "Самрук-Қазына".

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Самрук Казына #добыча #Атырауская область
Журналист
Сегодня, 19:30
210
Поделитесь:
Наверх