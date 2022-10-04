Самрук-Қазына и Татнефть договорились о сотрудничестве при добыче и переработке ископаемых Казахстана

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В Астане состоялась встреча руководства АО "Самрук-Қазына" с делегацией ПАО "Татнефть", возглавляемой генеральным директором Наилем Магановым. Стороны обсудили уже запущенные и ряд новых проектов в газовой отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече присутствовали первые руководители АО НК "КазМунайГаз", АО "НК "QazaqGaz" и АО "НГК "Тау-Кен Самрук".

Среди обсуждаемых вопросов - геологоразведка участка недр "Каратон-Саркамыс" в Атырауской области, прогнозные извлекаемые ресурсы которого - 124 миллиона тонн нефти, создание в том же регионе завода по выпуску бутадиена, из которого производят каучуки и резину.

"Продолжается разведка вольфрама и молибдена на месторождении Северный Катпарв Карагандинской области. Рассмотрены предложения "Татнефть" по модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода и ряд новых проектов в газовой отрасли", - сообщили в пресс-службе АО "Самрук-Қазына".