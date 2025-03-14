Компания "Самрук-Қазына" в рамках задач по оптимизации планирует ликвидировать одну из дочерних компаний. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

На заседание Общественного совета Фонда обсудили итоги за 2024 год и планы на 2025 год.

Как заявил глава фонда Нурлан Жакупов, в рамках задачи по сокращению госучастия в экономике принято решение оптимизировать структуру Фонда и вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о ликвидации дочерней компании ТОО "Самрук-Казына Бизнес Сервис".

"Фонд продолжает работать над повышением эффективности и увеличением стоимости активов группы Фонда, а также избавляться от непрофильных активов", - подчеркнул Жакупов.

Он также озвучил итоги работы Фонда в прошлом году: среднегодовой рост выручки с 2021 по 2024 год составил 13%, а EBITDA – 5%. Также в пользу государства в 2024 году выплачено 1,354 трлн тенге, в 6 раз больше объема дивидендов, полученного от портфельных компаний.