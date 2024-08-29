Самозащите будут учить в детсадах и школах Казахстана

Основам самозащиты начнут учить во всех детсадах, школах и колледжах Казахстана с 1 сентября. Для этого в Минпросвещения разработали 130 уроков "Личной безопасности", передаёт BaigeNews.kz.

Цель занятий – сформировать у детей осознанное и ответственное отношение к личной безопасности и защите окружающих, а также повышение готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Как отметила председатель Комитета по охране прав детей, уроки учитывают возрастные особенности и уровень развития детей.

"Эти уроки не только дадут детям необходимые знания и навыки для обеспечения их безопасности, но и помогут развить социальную ответственность и компетентность. Мы стремимся создать поддерживающую и мотивирующую атмосферу, учитывая возраст и уровень развития каждого ребёнка, чтобы каждый урок стал для них полезным и интересным", – подчеркнула Насымжан Оспанова.

Занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год. В ходе занятий будут предложены практические советы, игры, интерактивные методы обучения, демонстрации, видеоролики и другие формы практического обучения, которые помогут сделать материал доступным и понятным для детей всех возрастов.