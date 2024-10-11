Самозахват земель в Баянауле: объекты снесли после вмешательства прокуратуры

В Баянаульском национальном парке установлены факты самозахвата земель, незаконного строительства и предоставления участков без конкурса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

"В настоящее время по акту надзора принимаются меры по высвобождению земель и сносу самовольных построек (освобождено четыре участка площадью 1,9 га путём сноса четырёх объектов)", – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, по протесту прокурора Комитет лесного хозяйства проводит работу по утверждению тарифов за предоставление мест для размещения туробъектов.

"На сегодня порядка 70 домов отдыха, кафе и ресторанов освобождены от уплаты за арендуемые земельные участки. Из-за этого Баянаульский нацпарк ежегодно недополучает порядка 230 млн тенге, которые могли быть направлены на природоохранные мероприятия, денежное довольствие работников и т.д.", – отметили в прокуратуре.