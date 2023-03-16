Самовыдвиженец Шолпан Бертисбаева обсудила проблемы ЖКХ с жителями Алматы

Агитация кандидатов в депутаты нижней палаты парламента и маслихатов Казахстана в разгаре, передаёт BaigeNews.kz.

Они встречаются с населением, с рабочими коллективами, представителями общественных организаций, чтобы выслушать наказы избирателей и рассказать о своих предвыборных программах.

Бертисбаева Шолпан, кандидат в депутаты мажилиса по избирательному округу №4 Алматы, зарегистрированная первой по Казахстану, продолжает свою программу по агитации. В эти дни самовыдвиженец встретилась с Ассоциацией КСК и ОСИ "Туран" в Турксибском районе Алматы, с жителями ЖК "Арбат" в Алмалинском районе и с жителями центра мегаполиса, проживающим в квадрат улиц Абая, Желтоксан Курмангазы, Абылай хана. Панфилова.

Кандидат занимается проблемами жителей домов не первый год, и в очередной раз она выслушала граждан, чтобы узнать о главных проблемах – нехватка освещения (например, в сквере на улице Куляш Байсеитовой) в тёмное время суток, нарушения законодательства со стороны объектов общепит в жилых домах и множество недостатков в инфраструктурном развитии районов. Эти и другие вопросы кандидат считает важными в построении комфортной жизни каждого жителя не только Алматы, но и всего Казахстана.

"Нужно продолжать реформу ЖКХ, но ее проведение не должно ухудшить качество жизни граждан. Необходимо навести в этой сфере реальный порядок. Реформа ЖКХ проводится на наши с вами деньги — деньги налогоплательщиков. И мы имеем право, знать, как расходуются эти средства", - отметила в своей предвыборной речи Шолпан Смагуловна.

В целях кандидата - в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства обеспечить каждой семье, каждому гражданину полный комплекс услуг за их реальную и приемлемую стоимость. Эти вопросы стоят особняком в предвыборной программе самовыдвиженца Бертисбаевой Шолпан, где всего описаны восемь блоков, охватывающих главные сферы для развития страны: экономика и в частности налогообложение, социальная сфера, работа с молодежью и т.д.

На встрече с населением кандидат рассказала о своем опыте и карьерном пути. За плечами у Бертисбаевой Шолпан весомый опыт в сфере финансового анализа и бухгалтерского учета, опыт работы на руководящих должностях, в том числе в должности заместителя председателя правления одного из казахстанских банков, председателя Совета ОЮЛ "Ассоциации финансистов Казахстана". Причастность к законотворческим процессам - это не только членство в рабочих группах по улучшению налоговой и банковской системы Казахстана, но и также взаимодействие с такими сообществами, как Ассоциации ОСИ и КСК, сообщество жителей города Алматы "turgyndar.kz" - это значительный опыт, который необходим для успешной работы депутата Мажилиса, уверена кандидат.

Заказчик – Ш.С. Бертисбаева.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты мажилиса парламента РК по Бертисбаевой Шолпан, по избирательному округу № 4 г. Алматы и избирательной комиссией города Алматы за счёт средств республиканского бюджета.