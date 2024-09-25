Самовольство водителей, грубость и наличные: шымкентцы жалуются на общественный транспорт

В Шымкенте родители школьников всё чаще сообщают о том, что их дети на общественном транспорте не всегда добираются до конечной остановки. А причина кроется в водителях, которые порой не очень любезно высаживают маленьких пассажиров раньше времени, чтобы завершить рабочий день раньше установленного времени. В акимате города рассказали корреспонденту BaigeNews.kz, как борются с нерадивыми сотрудниками.

Настоящим стрессом для шестиклассника Ислама обернулась поездка из школы до дома. Ребёнок сел на нужный маршрут автобуса №84, однако водитель потребовал пассажиров освободить салон спустя несколько остановок, не доезжая до необходимого пункта. По словам мамы мальчика Яны (имя изменено), ребёнок звонил родителям в слезах, так как был дезориентирован и испугался, что оказался в незнакомой местности.

"Мой ребёнок звонил и в слезах рассказал, что его высадил водитель и он потерялся. Уроки у школьника заканчиваются в 19:15. Когда он вышел из здания, было уже очень темно. По описанию остановки и улицы я поняла, что Ислам находится на "Советской", там водитель высадил всех тех, кто зашёл в салон на предыдущих остановках. Конечно, начали собираться, чтобы выехать за ребёнком, но тогда сын был бы напуган ещё больше, потому что продолжало темнеть и шло время. Нас выручили добрые отзывчивые люди, которые позвонили, успокоили меня и ребёнка, и довезли его на такси до 11-го микрорайона", – делится родительница.

Мама мальчика рассказала о случившемся на странице "Добряки Шымкента" в соцсетях и получила много откликов. Родители в комментариях пользователи писали, что этот случай не единичный. А в управлении пассажирского транспорта пообещали разобраться в ситуации.

"При выяснении государственного номера со стороны управления будут приняты соответствующие меры", – отметили в ведомстве.

Как оказалось, жалоб на общественный транспорт у жителей мегаполиса довольно много. Ещё одна горожанка Карлыгаш Абен поделилась личными наблюдениями, что очень часто автобусы и вовсе сворачивают с маршрута, а в выходные сложно уехать даже из центра города.

"Как только начался учебный год, на протяжении недели автобус №35 систематически сворачивал с маршрута до 21:00. Хотя они ездят до 21:30. Специально даже сделала скрин. Ситуация изменилась только после того, как в соцсетях опубликовала жалобу. В выходные дни автобусов меньше и они раньше заканчивают маршрут. Так как я работаю до 21:00, не всегда успеваю на свой маршрут, либо прям бегу со всех ног, чтобы успеть уехать. Если говорить о водителях в целом, то 80% грубые. Человек не успевает зайти в салон, как сразу требуют наличные либо перевод на карту. Именно требуют! А если начинаешь что-то отвечать, то могут и поругаться. Очень неприятно, что у нас такие бестактные и грубые водители. Ещё не всегда открывают дверь посередине салона, им нужно, чтобы заходили и выходили через переднюю дверь и оплачивали наличными. Я хотела зайти через дверь посередине, он перед носом закрыл. Мне пришлось зайти через переднюю дверь и на вопрос, почему закрыли дверь, водитель ответил, что, мол, заходить нужно с этой двери и едет он только до остановки "Север", хотя должны заканчивать маршрут в 11-м микрорайоне", – сетует Карлыгаш.

Работа общественного транспорта и раньше вызывала много вопросов и недовольство у пассажиров, а после перевода времени люди рассказывают, что всё чаще приходится тратиться на услуги такси. Президент Ассоциации безопасности дорожного движения "Общая дорога" Арсен Шакуов отмечает, что решение есть, но оно может не понравиться предпринимателям.

"Систему мы сможем наладить только тогда, когда весь общественный транспорт вернётся от бизнеса в государственную собственность! Хочу напомнишь, что общественный транспорт – это визитная карточка каждого города Казахстана и он должен быть строго под муниципалитетом", – говорит Арсен Шакуов.

По его мнению, сейчас работа общественного транспорта не идеальна, но удовлетворительна.

"Бесспорно, столица лидирует по Казахстану и её можно ставить в пример всем городам. Но всё же одна проблема на все регионы – это количество и качество подвижного состава, его необходимо развивать и наращивать. А то, что детей не довозят до места, это не то, что позор, это преступление. Есть даже статья 119 Уголовного кодекса – "Оставление в опасности" , аналогичная статья есть в законе о правах ребёнка. Если мы пару раз резонансно накажем и посадим таких водителей, то такое безобразие может и прекратится", – отметил Арсен Шакуов.

В настоящее время Шымкент обслуживается восьмидесятью маршрутами, ежедневно на линию выезжают более 900 автобусов. Общее количество водителей – более 1600. В управлении пассажирского транспорта отмечают, что реагируют на каждую жалобу, которая поступает в отдел. С начала текущего года за нарушения уволены порядка 200 водителей, более 70-ти получили выговор.

"В случае нарушений со стороны водителей, пассажир может обратится в службу iKomek по номеру 109. При этом необходимо указать дату, время, номер автобуса и маршрута, вид нарушения, по возможности прикрепить видеофиксацию нарушения", – говорит главный специалист управления пассажирского транспорта и автодорог Шымкента Самат Нуржанов.

Само управление, по его словам, после поступления жалобы вправе только направить предупредительное письмо перевозчику, который уже принимает меры в отношении водителей. Что касается школьников-пассажиров, то, как считают в госучреждении, акимату мегаполиса нужно дать полномочия по организации перевозки учеников на специальных автобусах. Для этого необходимо внести изменения в законодательство.

Спикер также отмечает, что нагрузка на общественный транспорт с началом учебного года увеличивается ещё и потому, что многие родители предпочитают отдавать детей в школы вдали от дома.

"В 272 школах города обучаются более 250 тысяч школьников. Из-за отсутствия по месту проживания школ или по своему предпочтению некоторые учатся в других отдалённых школах, около 70 тысяч пользуются общественным транспортом для поездки в школы. Для максимального охвата с движением через школы города изменены схемы движения маршрутов №3, 75, 45, 17, 138, 147, 67, 104. Существующее количество автобусов не всегда справляются с перевозкой школьников. К примеру, по улице Аргынбекова друг против друга расположены две школы – №87 и №137. Единовременно с учёбы выходят около 500-600 школьников, пользующихся автобусами", – отмечает специалист.

Самат Нуржанов поясняет, что в настоящее время в договора с перевозчиками внесено требование об обязательной остановке автобусов на остановочных пунктах, указанных в схемах.

"Также вносятся дополнения, когда при фиксации отклонений от прибытия автобуса на остановочный пункт ранее или позже, чем на 15 минут, в случае отклонения от выполнения рейсов по утверждённому расписанию и выявления факта самовольного схода автобуса с маршрута не будет учитываться выполнение рейса. За неисполнение вышеуказанных требований с компаний будут удерживаться суммы субсидирования", – рассказал спикер.

Пассажиров призывают оплачивать за проезд и сообщать о любых нарушениях. В автобусах Шымкента можно произвести оплату транспортной и банковскими картами, посредством SMS, QR-кода, то есть созданы все условия для пассажиров.

"Часто поступают жалобы на принуждение водителями оплаты наличными или перечисление на приложение Kaspi.kz. В этом случае пассажирам не следует поддаватся просьбам водителей, нужно оплачивать проезд установленными требованиями, а в случае оплаты наличными, требовать чек (билет). Одной из проблем являются безбилетники. Пассажир при поездке обязан производить оплату. Но как показывают рейдовые мероприятия, порядка 30-40 тысяч пассажиров ежедневно не оплачивают проезд. На законные требования контролёров пассажиры не реагируют, создают конфликтные ситуации, уклоняясь от оплаты. На базе КГУ "Центр диспетчерской службы" организована контрольно-ревизионная служба (КРС) по выявлению безбилетников. Кроме того, оператором системы Avtobus проводятся переговоры с перевозчиками о создании аналогичной службы", – сообщил Самат Нуржанов.

За часами работы водителей тоже следят.

"Режим работы автобусов формируется в зависимости от пассажиропотока, протяжённости маршрута. Работа маршрутов – с 6:20 утра до 21:00 вечера. Кроме того, работа маршрутов №74, 84, 27, 35 заканчивается в 22:00, данные маршруты охватывают основные районы и курсируют по магистральным улицам города. По центральной части города планируется организация движения ряда маршрутов до 23:00", – говорит спикер.

С мая 2024 года предоставлены льготы 14 категориям граждан. Итого в городе более 300 тысяч человек имеют право бесплатного проезда на городском общественном транспорте. Однако, как говорят сами пассажиры, именно из-за бесплатного проезда льготникам проблем стало в разы больше.