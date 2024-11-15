Самовольную постройку сносят в Астане
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Столичное Управление контроля и качества городской среды выявило факт, что ТОО "Inter Stroy Astana" незаконно привлекало деньги дольщиков для строительства МЖК "QURMANGAZY", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана – Что? Где? Когда?".
"Заказчиком строительства на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, без сопровождения технического и авторского надзоров, а также без уведомления о начале производства строительных работ", - говорится в сообщении.
В отношении застройщика составлен протокол об административном правонарушении, ему выдали предписание об устранении допущенных нарушений.
Во исполнение выданного предписания застройщиком в добровольном порядке проводится мероприятие по демонтажу незаконного объекта.
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