Самовольную постройку сносят в Астане

Столичное Управление контроля и качества городской среды выявило факт, что ТОО "Inter Stroy Astana" незаконно привлекало деньги дольщиков для строительства МЖК "QURMANGAZY", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Астана – Что? Где? Когда?".

"Заказчиком строительства на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, без проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, без сопровождения технического и авторского надзоров, а также без уведомления о начале производства строительных работ", - говорится в сообщении.

В отношении застройщика составлен протокол об административном правонарушении, ему выдали предписание об устранении допущенных нарушений.

Во исполнение выданного предписания застройщиком в добровольном порядке проводится мероприятие по демонтажу незаконного объекта.