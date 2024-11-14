Самовольную постройку сносят в Астане

Самовольное строительство пресекли сотрудники Управления контроля и качества городской среды в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

При координации прокуратуры выявлен факт незаконного привлечения денег граждан без соответствующего на это разрешения. Застройщик ТОО "Inter Stroy Astana" привлекал дольщиков для возведения МЖК "QURMANGAZY".

"Заказчиком на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ. Это является нарушением требований Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", - заявили в акимате.

В отношении застройщика составили протокол об административном правонарушении, ему выдали предписание об устранении допущенных нарушений. Застройщик добровольно демонтирует незаконный объект.