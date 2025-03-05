  • 5 Марта, 21:26
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Самоубийство 10-классника расследуют в Туркестанской области

По уголовному делу назначен процессуальный прокурор.

Сегодня, 20:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20
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Фото: baigenews.kz

Школьник совершил самоубийство в Байдибекском районе Туркестанской области. Инцидент прокомментировали в прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Причины трагедии пока неизвестны. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК.

"По уголовному делу назначен процессуальный прокурор. Даны соответствующие указания. Проводятся необходимые следственные действия. Уголовное дело находится под контролем областной прокуратуры", - сообщили в надзорном органе.

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