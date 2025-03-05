Школьник совершил самоубийство в Байдибекском районе Туркестанской области. Инцидент прокомментировали в прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Причины трагедии пока неизвестны. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК.