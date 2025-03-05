Самоубийство 10-классника расследуют в Туркестанской области
По уголовному делу назначен процессуальный прокурор.
Сегодня, 20:20
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Сегодня, 20:20Сегодня, 20:20
153Фото: baigenews.kz
Школьник совершил самоубийство в Байдибекском районе Туркестанской области. Инцидент прокомментировали в прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Причины трагедии пока неизвестны. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК.
"По уголовному делу назначен процессуальный прокурор. Даны соответствующие указания. Проводятся необходимые следственные действия. Уголовное дело находится под контролем областной прокуратуры", - сообщили в надзорном органе.
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