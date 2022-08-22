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  • "Самоубийства в большинстве случаев не связаны с воинской службой" - Минобороны об участившихся случаях суицида
liter.kz Сегодня, 13:00
1580
Фото: liter.kz

"Самоубийства в большинстве случаев не связаны с воинской службой" - Минобороны об участившихся случаях суицида

Министерство обороны выступило с официальным заявлением в связи с трагическими событиями в рядах казахстанской армии, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ведомстве отметили, что среди военнослужащих участились случаи суицида. 

"В связи с участившимися в последнее время суицидальными проявлениями в силовых структурах нашей страны, считаем необходимым пояснить следующее: чрезвычайные происшествия, результатом которых является потеря военнослужащего, происходят не только в Вооруженных силах, то есть в армии. В зоне ответственности за жизнь и здоровье подчиненных находятся Пограничная служба КНБ, Национальная гвардия МВД, Служба государственной охраны и Министерство по чрезвычайным ситуациям. В мирное время эти силовые структуры в состав Вооруженных сил не входят и Министерство обороны не осуществляет контроль за безопасностью в этих структурах", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что уход из жизни – огромная трагедия для родных и близких того, кто решился на столь отчаянный шаг. Для командиров потеря бойца также является тяжелой утратой. Каждый случай, произошедший в Вооруженных силах, тщательно расследуется сотрудниками военной полиции и другими органами уголовного преследования. Их результаты свидетельствуют о том, что самоубийства в большинстве случаев не связаны с прохождением воинской службы. На такой поступок военнослужащих толкают в каждом отдельном случае разные жизненные обстоятельства, связанные с допризывным периодом.

В Минобороны рассказали, что разрабатывают комплексную программу "Береги жизнь", направленную на минимизацию безвозвратных потерь и профилактику суицидов в воинской среде.

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#армия РК #Минобороны #суицид
Сегодня, 13:00
1580
Журналист

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