Самосвал насмерь сбил подростка на самокате в Алматы

В Алматы водитель грузовой автомашины сбил самокатчика. Подросток скончался, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. По информации Instagram-паблика kris.p.brothers, ДТП произошло по Тимирязева, когда водитель грузовика, сдавая назад, сбил самокатчика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Специально для КрисПи | Алматы (@kris.p.brothers)

По данным департамента полиции Алматы, ДТП произошло 4 октября в 15:55.

"Водитель грузовой автомашины гаржданин А.1978 года рождения, следуя по улице Тимирязева в восточном направлении, при повороте направо допустил наезд на гражданина Ж. 2010 года рождения, который следовал на электрическом самокате на восток. В результате полученных травм подросток скончался на месте происшествия", — рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".