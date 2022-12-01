Самостоятельный слив систем отопления усугубляет ситуацию - врио Крук о ситуации в Экибастузе

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук сообщил о текущей обстановке в Экибастузе, где 27 ноября произошла авария на ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, за прошедшие сутки устранено повреждение на ЦТП-52, заменены задвижки. От центрального теплоснабжения по-прежнему остаются отключены 17 домов.

"КСК фактически не дожидаясь ремонтных бригад пытаются что-то сделать. Они ставят все внутренние системы (отопления - Авт.) на слив, тем самым усугубляя ситуацию, которая есть в городе", - сообщил Олек Крук.

Он отметил, что в городе увеличилась электрическая нагрузка на сети с 34 до 55 МВт.

"Вчера была проблема электроснабжения на улице Сейсембаева с семью домами. Но мы отремонтировали трансформатор и готовим его к замене. На это нам нужно (время - Авт.) буквально до конца рабочего дня. Ситуация в этом районе нормализируется. По водоканалу – 58 жилых домов находятся без водоснабжения. Но туда организуется погруз воды", - рассказал врио акима.

Олег Крук также сообщил, что рабочих бригад в городе хватает, отметив, что ситуацию усугубляют принятые самостоятельные действия горожан.