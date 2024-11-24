Самостоятельно перевести время на два часа вперёд хотели жители ВКО

Команда проекта Factcheck.kz разобрала очередной фейк. В WhatsApp-рассылках стали распространяется скриншот некоего комментария из Instagram, в котором жителям Восточно-Казахстанской области предлагают 30 ноября в 23:00 перевести время на два часа вперёд, передаёт BaigeNews.kz.

Утверждается, что решение должно быть принято самими жителями, так как якобы были проведены опросы в школах, детских садах, поликлиниках и больницах, где все поддержали это предложение.

"Хотя сообщение выглядит скорее как призыв, нежели конкретное заявление, и вынесение вердикта здесь не совсем применимо, мы считаем, что оно заслуживает внимания фактчекеров, так как может ввести людей в заблуждение. Важно отметить, что граждане не могут самостоятельно переводить время без официального решения со стороны государственных органов, а данная рассылка не является официальной. Перевод времени требует и внесения изменений во все остальные процессы в регионе или стране — смена графика работы общественных учреждений, транспорта и т.д. Недостаточно просто передвинуть стрелки на часах — это создаст путаницу у самих же жителей", — отмечают аналитики.

Очевидно, что призыв направлен на то, чтобы мобилизовать всех граждан региона, однако едва ли это возможно сделать одними только рассылками в мессенджерах, считают эксперты.

Также сомнительным выглядит утверждение о проведённых опросах. Неизвестно, кем именно были проведены опросы, если они проводились, и действительно ли во всей области. В открытых источниках нам не удалось найти информации об этом.

Напомним, что сейчас в приложении eGov mobile выложен официальный опрос, касающийся перевода времени. Найти его можно в разделе уведомления — опросы.

В апреле, вскоре после официального решения о переходе на часовой пояс UTC+5, на сайте epetition.kz появилась петиция с требованием перевести часы обратно. Она набрала необходимые 50 тыс. подписей, но после рассмотрения Министерство торговли и интеграции отказало в требовании.

В конце октября появилась ещё одна петиция, авторы которой требовали "перевести время в центральных и восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент на 2 часа вперед для экономии электроэнергии". В итоге она не прошла модерацию.

В ноябре в школьных чатах Астаны начал распространяться опрос о сокращении уроков до 40 минут из-за перевода времени. Управление образования столицы сообщило, что не давало такого поручения и не рекомендовало сокращать продолжительность уроков.