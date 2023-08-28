Самоподжог в прокуратуре пытался устроить житель Шымкента
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Житель Шымкента облил себя бензином в здании прокуратуры и пытался совершить самоподжог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
В надзорном ведомстве уточнили, что в здание фронт-офиса прокуратуры пришли около 15 человек с заявлением о несогласии с решением по уголовному делу, зарегистрированному Енбекшинским районным управлением полиции, а также требованием пройти на личный прием.
Дежурный прокурор вышел для проведения разъяснительных работ, в этот момент один из посетителей попытался совершить самоподжог.
Бригада скорой помощи оказала необходимую медпомощь одной из женщин.
"Факт зарегистрирован в КУИ Аль-Фарабийского РУП, проводятся проверочные действия. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям участников события", - сообщили в прокуратуре.
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