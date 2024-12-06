Самоподжог в Актау: врачи рассказали о состоянии пострадавшего
Cостояние пациента тяжёлое.
Сегодня, 05:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:50Сегодня, 05:50
130Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Стало известно о состоянии мужчины, который совершил самоподжог в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, 5 декабря в акимат Мангистауской области пришёл гражданин Е. Ему разъяснили, что аким региона не проводил в тот день приём граждан по личным вопросам, попросив его прийти в утверждённый по графику день приёма граждан. Но гражданин Е. облил себя горючей смесью и поджёг себя.
Гражданин был доставлен в областную больницу, где врачи принимают меры неотложной помощи. Он находится под пристальным наблюдением. По словам врачей, состояние пациента тяжёлое, сообщает lada.kz.
Полиция возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства.
В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.